​Осимхен отреагировал на приглашение в «Челси»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в пятницу принимает поздравления по случаю дня рождения – нигерийскому футболисту исполнилось 25 лет. В одной из социальных сетей Осимхена поздравил фанат «Челси».

«С днём рождения, Виктор Осимхен. Пожалуйста, поскорее приходите спасать «Челси», - написал болельщик.

Осимхен ответил на это сообщение тремя эмодзи, в том числе двумя сердечками.

Напомним, что недавно Виктор Осимхен продлил контракт с «Наполи». Действующее трудовое соглашение нигерийца рассчитано до середины 2026 года.

В сезоне 2023/2024 Осимхен забил восемь голов и отдал три голевых паса в 18 матчах.