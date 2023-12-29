«Тоттенхэм» лишился полузащитника из-за Кубка Африки

Полузащитник «Тоттенхэма» Пап Матар Сарр вызван в сборную Сенегала на предстоящий Кубок африканских наций. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух результативных передач.

Добавим, что на счету Сарра 18 игр в составе сборной Сенегала и один гол.

Кубок африканский наций стартует 13 января и будет продолжаться до 11 февраля. Сборная Сенегала попала в группу C, где сыграет с национальными командами Камеруна, Гвинеи и Гамбии.