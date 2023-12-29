Два турецких топ-клуба нацелились на Седрика Соареша

Двум турецким топ-клубам интересен нерегулярный игрок лондонского «Арсенала», правый защитник Седрик Соареш. Об этом в соцсетях пишет журналист Бен Джейкобс.

По его информации, заинтересованные в португальце клубы – это экс-чемпионы страны стамбульский «Бешикташ» и «Трабзонспор». Клубы уже связывались с представителем Седрика.

Напомним, что Седрик принадлежит «Арсеналу» с лета 2020 года. Правда, в этом сезоне опытный португалец практически не появляется на поле. Он сыграл за «канониров» всего лишь два матча. Контракт футболиста с лондонским клубом закончится в конце сезона.