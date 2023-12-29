В «Аль-Иттифаке» продолжают верить в Джеррарда, клуб без побед с конца октября

Саудовский «Аль-Иттифак», возглавляемый легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом, продолжает доверять главному тренеру и не планирует его увольнять. Об этом в соцсети сообщает Бен Джейкобс.

В январе клуб будет активно изучать местный рынок и надеется привлечь двух-трёх новичков. Но в клубе уже планируют приобрести трех важных иностранных игроков следующим летом.

Напомним, что в минувший четверг «Аль-Иттифак» потерпел очередную неудачу – клуб не смог справиться с «Аль-Хазмом», а это самая последняя команда чемпионата Саудовской Аравии.

Джеррард встал у руля «Аль-Иттифака» летом 2023 года. До этого тренер работал в Шотландии в «Рейнджерс» и в бирмингемской «Астон Вилле», с которой провалился в АПЛ.