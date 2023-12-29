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Полузащитник «Борнмута» подхватил малярию и пропустит Кубок Африки официально

29 Декабря 2023 • 17:39 Комментировать

Игрок атаки «Борнмута» Хамед Траоре заболел малярией, об этом официально сообщает пресс-служба «вишен». Таким образом, игрок не поможет команде Кот‑д’Ивуара на грядущем Кубке Африки.

«Он пропустит какое‑то время, но сейчас его восстановление идёт уже гораздо лучше. Несколько последних недель были для него очень тяжёлыми», - говорит Андони Ираола, главный тренер «вишен».

Траоре 23 года. В последний раз на данный момент молодой футболист появлялся на футбольном поле 20 ноября, в этот день его национальная команда встречалась против сборной Гамбии в рамках квалификации на мундиаль 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андони Ираола Борнмут Сборная Кот д-Ивуара Хамед Траоре ещё теги
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