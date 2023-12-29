​Тен Хаг: «Мы способны обыграть кого угодно»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тег Хаг высказался насчёт выступлений команды в нынешнем сезоне.

«Ни одна команда не справилась бы с таким количеством проблем, которые были у нас. Количество набранных очков нас не удовлетворяет, но мы должны быть довольны. Когда у нас будут все игроки, состав будет сильным. Против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы» - трёх лучших команд лиги – мы смотрелись хорошо. Мы способны обыграть кого угодно.

Победа над «Астон Виллой» ещё раз показала, что наша команда сильна. Мы способны конкурировать», - сказал тен Хаг в ходе пресс-конференции.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ноттингем Форест» на выезде.