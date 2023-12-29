Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг: «Мы способны обыграть кого угодно»

29 Декабря 2023 • 17:31 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
1 3.20 X 3.60 2 2.15
30.12 20:30

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тег Хаг высказался насчёт выступлений команды в нынешнем сезоне.

«Ни одна команда не справилась бы с таким количеством проблем, которые были у нас. Количество набранных очков нас не удовлетворяет, но мы должны быть довольны. Когда у нас будут все игроки, состав будет сильным. Против «Ливерпуля», «Арсенала» и «Астон Виллы» - трёх лучших команд лиги – мы смотрелись хорошо. Мы способны обыграть кого угодно.

Победа над «Астон Виллой» ещё раз показала, что наша команда сильна. Мы способны конкурировать», - сказал тен Хаг в ходе пресс-конференции.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ноттингем Форест» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

Новости по матчу

Сегодня, 29 Декабря
17:31
​Тен Хаг: «Мы способны обыграть кого угодно»
17:23
​Тен Хаг: «Я доверяю Хёйлунну»
17:16
​Тен Хаг оценил ближайшего соперника «Манчестер Юнайтед»
16:00
Сразу пять игроков «Манчестер Юнайтед» должны вернуться в январе
15:45
Актуальный прогноз и ставка на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед АПЛ — 30 декабря 2023
14:34
Стало известно, при каком условии «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Хьюджиллом
28 Декабря
15:03
«Хетафе» готов обновить свой трансферный рекорд и купить Гринвуда за 50 миллионов евро
14:07
​Раскрыт секретный пункт из сделки по выкупу Рэтклиффом акций «Манчестер Юнайтед» 2
13:58
Онана получил вызов на Кубок Африки
10:50
«Бавария» готова предложить за Варана 20 миллионов евро
00:25
Пол Паркер: «Все ждут, что Хёйлунн провалится, потому что он играет в «Манчестер Юнайтед»
27 Декабря
21:02
Бруну Фернандеш повторил достижение Озила
20:43
Маунт спустя полтора месяца снова тренируется на поле
16:08
Фернандеш оценил игру Рэшфорда в матче с «Астон Виллой»
15:52
Фернандеш: «Гарначо мог забить ещё один гол и отдать ассист»
12:59
Тен Хаг: «У Хёйлунна очень сильный характер»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
30.12.23 в 15:30
Лутон Таун Лутон Таун
Челси Челси
5.60 4.20 1.58
Видео
30.12.23 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Брентфорд Брентфорд
2.50 3.40 2.80
Видео
30.12.23 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Бёрнли Бёрнли
1.40 4.80 7.60
Видео
30.12.23 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Эвертон Эвертон
2.60 3.30 2.75
Видео
30.12.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.07 11.00 35.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
17:41 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Фулхэма»: Мы не получали предложений по трансферу Пальиньи
17:39 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Борнмута» подхватил малярию и пропустит Кубок Африки официально
17:31 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Мы способны обыграть кого угодно»
17:23 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Я доверяю Хёйлунну»
17:16 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг оценил ближайшего соперника «Манчестер Юнайтед»
17:16 · Англия. Премьер-лига
Почеттино предоставит выходные игрокам «Челси», но при одном условии
17:09 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался о новых владельцах «Манчестер Юнайтед»
16:14 · Англия. Премьер-лига
​В «Барселону» может вернуться Тьяго Алькантара
16:07 · Англия. Премьер-лига
​Звезду «Манчестер Сити» ограбили
16:04 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне, Холанн, Доку и Стоунс не сыграют за «Манчестер Сити» против «Шеффилд Юнайтед»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Сразу пять игроков «Манчестер Юнайтед» должны вернуться в январе
15:58 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» принял решение по Амрабату
15:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нужно улучшить работу VAR»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» одобрил переход Льориса в «Лос-Анджелес» слухи
15:18 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу остался недоволен работой VAR в матче с «Брайтоном»
Все новости
Рекомендуем