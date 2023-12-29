​Тен Хаг: «Я доверяю Хёйлунну»

В прошлом матче против «Астон Виллы» нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн забил гол. Для датчанина это был первый гол в Премьер-лиге. Несколько слов о форварде сказал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.
«Я доверяю ему. Я знаю, на что он способен, и его голы в Лиге чемпионов показывали, что он может. Дебютный гол в Премьер-лиге даст ему веру в то, что дальше он будет забивать больше голов», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.
Отметим, что свой первый гол в Премьер-лиге Хёйлунн забил в 15-м матче.
Ближайшую игру чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 30 декабря – против «Ноттингем Форест».
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