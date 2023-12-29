​Тен Хаг: «Я доверяю Хёйлунну»

В прошлом матче против «Астон Виллы» нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн забил гол. Для датчанина это был первый гол в Премьер-лиге. Несколько слов о форварде сказал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Я доверяю ему. Я знаю, на что он способен, и его голы в Лиге чемпионов показывали, что он может. Дебютный гол в Премьер-лиге даст ему веру в то, что дальше он будет забивать больше голов», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Отметим, что свой первый гол в Премьер-лиге Хёйлунн забил в 15-м матче.

Ближайшую игру чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 30 декабря – против «Ноттингем Форест».