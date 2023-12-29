​Тен Хаг оценил ближайшего соперника «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» высказался о сопернике.

«Вы видите, как они отреагировали на приход нового тренера. Вы видите, какой у них дух. Мы должны быть к этому готовы. Конечно, они повысили уверенность в себе, но мы можем сказать о себе то же самое. Мы должны продолжать в том же духе», - сказал тен Хаг журналистам.

Отметим, что недавно «Ноттингем Форест» возглавил Нуну Эшпириту Санту. С тех пор команда проиграла «Борнмуту» (2:3) и обыграла «Ньюкасл» (3:1).

Матч «Ноттингем Форест» - «Манчестер Юнайтед» пройдёт в субботу, 30 декабря.