Почеттино предоставит выходные игрокам «Челси», но при одном условии

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино готов предоставить своей команде выходные дни. Об этом аргентинец рассказал The Standard.

По словам наставника, он планирует дать футболистам два дня для отдыха, если они смогут обыграть «Лутон Таун» в последнем матче 2023 года. Помимо этого, Почеттино заявил, что в следующем году цель команды — обрести стабильность.

Матч 20-го тура Английской премьер-лиги «Лутон Таун» - «Челси» состоится завтра, 30 декабря. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.