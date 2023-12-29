​Тен Хаг высказался о новых владельцах «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о новых владельцах клуба. Как известно, несколько дней назад 25% акций «красных дьяволов» выкупила компания INEOS, которую возглавляет Джим Рэтклифф. Именно INEOS будет управлять футбольными делами клуба.

«Наш график настолько плотный, что у меня пока не было времени поговорить с новыми владельцами, но оно придёт. Я с нетерпением жду этого. Они хотят работать со мной, а я хочу работать с ними. У нас будут разговоры, встречи. Посмотрим», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В субботу, 30 декабря, «Манчестер Юнайтед» проведёт матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест».

​Раскрыт секретный пункт из сделки по выкупу Рэтклиффом акций «Манчестер Юнайтед»