​В «Барселону» может вернуться Тьяго Алькантара

Полузащитник Тьяго Алькантара имеет шансы вернуться в «Барселону». По информации журналиста Адриана Санчеса, каталонскому клубу предложили подписать 32-летнего Тьяго в зимнее трансферное окно.

Стоит сказать, что действующий контракт Тьяго с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона, то есть в январе игрока можно будет подписать по низкой цене. Это важно для «Барселоны», ведь клуб по-прежнему имеет финансовые трудности.

В сезоне 2023/2024 Тьяго Алькантара не играл за «Ливерпуль» из-за проблем со здоровьем.

Тьяго Алькантара является воспитанником «Барселоны». Он покинул каталонский клуб летом 2013 года.