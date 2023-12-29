​Звезду «Манчестер Сити» ограбили

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш стал жертвой грабителей. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Telegraph, воры проникли в жилище Грилиша в среду вечером, когда «горожане» проводили матч Премьер-лиги против «Эвертона». Преступники унесли с собой часы и ювелирные изделия на сумму примерно в один миллион фунтов.

В сезоне 2023/2024 Джек Грилиш провёл 21 матч. В них футболист записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» на выезде со счётом 3:1. На текущий момент команда Хосепа Гвардиолы занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.