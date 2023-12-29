Де Брёйне, Холанн, Доку и Стоунс не сыграют за «Манчестер Сити» против «Шеффилд Юнайтед»

Защитник Джон Стоунс, полузащитник Кевин де Брёйне, а также нападающие Жереми Доку и Эрлинг Холанн не помогут «Манчестер Сити» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед», об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Сообщается, что футболисты ещё полностью не восстановились от повреждений.

«Манчестер Сити» примет «Шеффилд Юнайтед», который занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, завтра, 30 декабря. Свисток о начале поединка прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В первом круге «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 2:1.