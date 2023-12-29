Сразу пять игроков «Манчестер Юнайтед» должны вернуться в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился информацией о том, когда травмированные футболисты вернутся в строй.

— В середине января мы ожидаем возвращения многих игроков — Мэйсона Маунта, Каземиро, Лисандро Мартинеса, Тирелла Маласии и Гарри Магуайра, — приводит слова нидерландского специалиста журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» завершил первый круг на седьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 31 очко в 19 турах.

Завтра, 30 декабря, команда тен Хага на выезде встретится с «Ноттингем Форест». Стартовый свисток должен прозвучать в 20:30 по мск.