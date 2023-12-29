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​«Манчестер Юнайтед» принял решение по Амрабату

29 Декабря 2023 • 15:58 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» было принято решение по будущему полузащитника Софьяна Амрабата. Как стало известно Sky Sports, «красные дьяволы» не будут пользоваться опцией выкупа 27-летнего марокканца.

Напомним, что в начале сентября Софьян Амрабат перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Фиорентины» на правах аренды. С тех пор полузащитник провёл за манкунианцев 17 официальных матчей. Результативными действиями игрок не отмечался.

Судя по всему, по завершению сезона Софьян Амрабат вернётся в «Фиорентину». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

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