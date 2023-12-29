Клопп: «Нужно улучшить работу VAR»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, нужна ли система видеопросмотров (VAR) в футболе.

«Мы наблюдаем ошибки каждый день, практически в каждом матче. Отменить VAR? Нет, нужно улучшить работу этой системы. Уверен, что это можно сделать», — цитирует Клоппа Sky Sports.

После 19 туров «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии. В копилке команды Клоппа 42 набранных очка.

1 января мерсисайдцы примут на своем поле «Ньюкасла». Старт поединка 20-го тура АПЛ запланирован на 23:00 по столичному времени.

Напомним, в первом круге «красные» одолели «сорок» со счетом 2:1.