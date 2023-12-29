Команда из МЛС «Лос-Анджелес» в ближайшее время хочет заполучить голкипера лондонского «Тоттенхэма» Уго Льориса, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «шпоры» одобрили переход француза в американскую команду.

Контракт 37-летнего голкипера с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Льорис не появлялся на поле в официальных играх.

Француз выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Ранее он играл за «Ниццу» и «Лион».

В прошлом сезоне МЛС «Лос-Анджелес» дошёл до финала, но уступил «Коламбус Кру».