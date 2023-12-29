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Постекоглу остался недоволен работой VAR в матче с «Брайтоном»

29 Декабря 2023 • 15:18 Комментировать
Брайтон
4:2
Тоттенхэм

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о работе VAR в минувшем матче с «Брайтоном».

Напомним, встреча 19-го тура Английской премьер-лиги завершилась победой «чаек» со счетом 4:2.

На пресс-конференции Постекоглу заявил, что в одном из очевидных моментов VAR потратил целых три минуты на просмотр. Кроме того, VAR не зафиксировал грубый подкат соперника, который мог стоить ему игрока, отметил тренер.

В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» встретится с «Борнмутом». Игра 20-го тура состоится 31 декабря. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени.

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