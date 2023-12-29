«Манчестер Юнайтед» нашёл форварда в Германии

Словенский форвард Беньямин Шешко, выступающий в Бундеслиге за «РБ Лейпциг», получил новый вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Как сообщает Todofichajes, 20-летний нападающий попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» собираются побороться за игрока с лондонскими «Челси» и «Арсеналом». Сумма потенциального трансфера Шешко оценивается в 50 миллионов евро.

Беньямин связан контрактными обязательствами с «РБ Лейпцигом» до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии нападающий отметился тремя забитыми мячами в 13 встречах.