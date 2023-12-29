Клопп высказался об отъезде Салаха на Кубок Африки

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу предстоящей поездки лидера команды Мохамеда Салаха на Кубок Африки – 2024.

«Любой план зависит от того, кто доступен. Это происходит уже не первый раз. Раньше было даже хуже, ведь уезжали Салах и Мане. Но мы все равно справлялись. Понимаю, что Кубок Африки иногда случается, и Мохамед должен поехать. Нужно смириться с этим», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.

Кубок Африки пойдет с 13 января по 11 февраля 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Салах сыграл 16 матчей, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.