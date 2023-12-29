Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп высказался об отъезде Салаха на Кубок Африки

29 Декабря 2023 • 15:05 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу предстоящей поездки лидера команды Мохамеда Салаха на Кубок Африки – 2024.

«Любой план зависит от того, кто доступен. Это происходит уже не первый раз. Раньше было даже хуже, ведь уезжали Салах и Мане. Но мы все равно справлялись. Понимаю, что Кубок Африки иногда случается, и Мохамед должен поехать. Нужно смириться с этим», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.

Кубок Африки пойдет с 13 января по 11 февраля 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Салах сыграл 16 матчей, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​«Реал» запрещает фанатам печатать фамилии Мбаппе и Холанна на футболках 10
6 игроков на грани ухода из «Реала» 6
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
Футбол онлайн
30.12.23 в 15:30
Лутон Таун Лутон Таун
Челси Челси
5.60 4.20 1.58
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
15:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нужно улучшить работу VAR»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» одобрил переход Льориса в «Лос-Анджелес» слухи
15:18 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу остался недоволен работой VAR в матче с «Брайтоном»
15:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл форварда в Германии
15:05 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался об отъезде Салаха на Кубок Африки
15:04 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ньюкасла» Хау: Я не обращаю внимания на критику
14:42 · Англия. Премьер-лига
Мойес — о переговорах с «Вест Хэмом» по продлению контракта: Надеюсь, что у нас всё получится
14:38 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа близок к переходу в клуб АПЛ
14:34 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Хьюджиллом
14:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, когда Алькантара вернётся на поле
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет купить чемпиона мира из «Севильи»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, когда вернётся Робертсон
13:43 · Англия. Премьер-лига
Хау — о трансферных планах «Ньюкасла»: Мы зависим от финансового fair play
13:22 · Англия. Премьер-лига
Беллингем - самый подорожавший футболист в мире
12:51 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший трансфер «Ливерпуля» при Клоппе
Все новости
Рекомендуем