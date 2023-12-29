Тренер «Ньюкасла» Хау: Я не обращаю внимания на критику

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос о критике, которая сопровождает его в последнее время.

Стоит сказать, что «сороки» проиграли шесть из семи последних матчей во всех турнирах.

«Критика является частью моей работы. Я уже давно привык к этому. Я не хочу показаться вам неуважительным, но я не зацикливаюсь на критике и делаю все, чтобы помочь своим футболистам», — цитирует Хау Sky Sports.

После 19 туров «Ньюкасл» находится на девятой строчке в Английской премьер-лиге. В активе команды 46-летнего специалиста 29 зачетных баллов.

1 января «Ньюкасл» в гостях сыграет с «Ливерпулем», который возглавляет АПЛ.