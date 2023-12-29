Мойес — о переговорах с «Вест Хэмом» по продлению контракта: Надеюсь, что у нас всё получится

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о переговорах по новому контракту со столичным клубом.

«Мы готовимся к переговорам, и я думаю, что мы будем счастливы после того, как у нас все получится. Мы сделаем это. Я вообще не вижу в этом никаких проблем», - приводит слова Моейса Amazon.

Контракт 60-летнего специалиста с «молотобойцами» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Моейс возглавляет «Вест Хэм» с 2019 года.

После первого круга нынешнего сезона Английской премьер-лиги столичная команда занимает шестое место в турнирной таблице, уступая лидеру девять баллов.