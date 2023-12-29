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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа близок к переходу в клуб АПЛ

29 Декабря 2023 • 14:38 Комментировать

Звездный испанский вратарь Давид де Хеа близок к возвращению в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации журналистов Todofichajes, новым клубом голкипера станет «Ньюкасл». Ради перехода в стан «сорок» Давид готов пойти на уступки в финансовом плане.

Сторонам осталось согласовать срок трудового договора. «Ньюкасл» намерен подписать вратаря до конца сезона, в то время как де Хеа требует соглашение до лета 2025 года.

В настоящий момент 33-летний испанец является свободным агентом. Цвета «Манчестер Юнайтед» Давид защищал с 2011 по 2023 год.

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