Стало известно, при каком условии «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Хьюджиллом

Будущее форварда «Манчестер Юнайтед» Джо Хьюджилла остаётся туманным.

Как сообщает Man United News, «красные дьяволы» продлят трудовой договор с 20-летним футболистом только в том случае, если он произведет впечатление на главного тренера команды Эрика тен Хага. По данным источника, решение может быть принято в январе.

Стоит сказать, что пока молодой нападающий не дебютировал за основную команду, но несколько раз попадал в заявку на матчи АПЛ и Лиги чемпионов.

Действующее трудовое соглашение Хьюджилла с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 200 тысяч евро.