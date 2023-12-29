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Стало известно, при каком условии «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Хьюджиллом

29 Декабря 2023 • 14:34 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
1 3.20 X 3.60 2 2.15
30.12 20:30

Будущее форварда «Манчестер Юнайтед» Джо Хьюджилла остаётся туманным.

Как сообщает Man United News, «красные дьяволы» продлят трудовой договор с 20-летним футболистом только в том случае, если он произведет впечатление на главного тренера команды Эрика тен Хага. По данным источника, решение может быть принято в январе.

Стоит сказать, что пока молодой нападающий не дебютировал за основную команду, но несколько раз попадал в заявку на матчи АПЛ и Лиги чемпионов.

Действующее трудовое соглашение Хьюджилла с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 200 тысяч евро.

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