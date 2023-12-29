Клопп рассказал, когда Алькантара вернётся на поле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился информацией о сроках восстановления полузащитника команды Тьяго Алькантары.

— Скорее всего, Тьяго вернется в январе. Сейчас он переживает очень хороший момент. Нам просто нужно во всем убедиться, чтобы не начать использовать его слишком рано, — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 32-летний футболист получил травму бедра в апреле. С того момента хавбек на поле не появлялся.

Ближайший матч «Ливерпуля» состоится 1 января — соперником станет «Ньюкасл». Начало поединка 20-го тура Английской премьер-лиги запланировано на 23:00 по московскому времени.