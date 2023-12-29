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Клопп рассказал, когда Алькантара вернётся на поле

29 Декабря 2023 • 14:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Ньюкасл
01.01 23:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился информацией о сроках восстановления полузащитника команды Тьяго Алькантары.

— Скорее всего, Тьяго вернется в январе. Сейчас он переживает очень хороший момент. Нам просто нужно во всем убедиться, чтобы не начать использовать его слишком рано, — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 32-летний футболист получил травму бедра в апреле. С того момента хавбек на поле не появлялся.

Ближайший матч «Ливерпуля» состоится 1 января — соперником станет «Ньюкасл». Начало поединка 20-го тура Английской премьер-лиги запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Ливерпуль Юрген Клопп Тьяго Алькантара ещё теги

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