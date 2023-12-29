«Астон Вилла» хочет купить чемпиона мира из «Севильи»

Фланговый защитник сборной Аргентины и «Севильи» Маркос Акунья может переехать на Туманный Альбион в январское трансферное окно, сообщает Todofichajes.

В подписании 32-летнего чемпиона мира заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». Потенциальный трансфер Акуньи оценивается в шесть миллионов евро. Он связан трудовыми обязательствами с андалусийцами до середины 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Маркос провел восемь матчей, в которых получил две желтые карточки.

«Астон Вилла» в этом сезоне борется за самые высокие места в АПЛ. Подопечные Унаи Эмери занимают третью строчку после 19 туров.