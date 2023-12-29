Клопп рассказал, когда вернётся Робертсон

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о состоянии здоровья защитника команды Эндрю Робертсона.

«Эндрю еще не готов к полноценным тренировкам из-за перенесенной операции. Ему предстоит пройти долгий путь. Думаю, до конца января Робертсон будет вне состава. Нужно все делать постепенно, без спешки», - передает слова немецкого тренера This is Anfield.

Робертсон травмировался в поединке за сборную Шотландии. В текущем сезоне защитник провел восемь игр за «Ливерпуль» в рамках чемпионата Англии. На счету футболиста один забитый мяч.

После 19 туров «красные» занимают первое место в турнирной таблице.