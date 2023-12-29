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Хау — о трансферных планах «Ньюкасла»: Мы зависим от финансового fair play

29 Декабря 2023 • 13:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Ньюкасл
01.01 23:00

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос о трансферных планах команды этой зимой.

— Мы пока не получили никакой информации о трансферном бюджете. Наши решения продолжают зависеть от финансового fair play, так что давайте подождем. Мы пытается адаптироваться и обойти его, — цитирует Хау журналист Фабрицио Романо.

После 19 туров «Ньюкасл» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 29 очков.

1 января «сороки» на выезде сыграют с «Ливерпулем». Начало поединка 20-го тура чемпионата Англии запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау

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