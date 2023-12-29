Беллингем - самый подорожавший футболист в мире

Transfermarkt составил рейтинг самых подорожавших футболистов мира по итогам 2023 года. Первое место в нем занял полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Цена хавбека выросла со 110 до 180 миллионов евро.

На втором месте находится нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон (+64 млн), а на третьем – Ламин Ямаль (+60).

Беллингем перешел в «королевский» клуб из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. 20-летний англичанин сразу же стал одним из лидеров «сливочных». Джуд провел в чемпионате Испании 16 поединков, отметившись 13 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.