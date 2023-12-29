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Назван лучший трансфер «Ливерпуля» при Клоппе

29 Декабря 2023 • 12:51 Комментировать

Журналисты The Athletic представили рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» при Юргене Клоппе. Первое место в нем занял египетский форвард Мохамед Салах, который был куплен у «Ромы» в 2017 году.

Вторым стал нидерландский защитник Виргил ван Дейк. Мерсисайдцы приобрели футболиста у «Саутгемптона» в 2018 году. Топ-3 замкнул бразильский вратарь Алиссон Бекер, перешедший из «Ромы» пять лет назад.

Далее в рейтинге расположились следующие игроки: Садио Мане, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Джорджиньо Вейналдум, Фабиньо, Ибрахим Конате и Доминик Собослаи.

Клопп установил рекорд АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах Виргил Ван Дейк Алиссон Бекер ещё теги
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