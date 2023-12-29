Назван лучший трансфер «Ливерпуля» при Клоппе

Журналисты The Athletic представили рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» при Юргене Клоппе. Первое место в нем занял египетский форвард Мохамед Салах, который был куплен у «Ромы» в 2017 году.

Вторым стал нидерландский защитник Виргил ван Дейк. Мерсисайдцы приобрели футболиста у «Саутгемптона» в 2018 году. Топ-3 замкнул бразильский вратарь Алиссон Бекер, перешедший из «Ромы» пять лет назад.

Далее в рейтинге расположились следующие игроки: Садио Мане, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Джорджиньо Вейналдум, Фабиньо, Ибрахим Конате и Доминик Собослаи.

Клопп установил рекорд АПЛ