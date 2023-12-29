«Манчестер Юнайтед» нашёл нападающего за 100 миллионов евро

Центрфорвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш попал в сферу интересов очередного топ-клуба Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты портала Tribal Football.
Согласно информации источника, в подписании шведского голеадора заинтересован «Манчестер Юнайтед». Среди клубов АПЛ подписать Дьекереша также хотят лондонские «Челси» и «Арсенал». Сумма отступных за трансфер Виктора составляет 100 миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии 25-летний скандинав провел 13 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.
Ладно, если бы его планировали в помощь уже хорошо играющей команде. А так - его поставят на поле - и будут ждать, что он всех спасет, в текущей ситуации. Еще и Хойлунда на лавку посадят. Тоже за 100…….
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