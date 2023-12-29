«Манчестер Юнайтед» нашёл нападающего за 100 миллионов евро

Центрфорвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш попал в сферу интересов очередного топ-клуба Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты портала Tribal Football.

Согласно информации источника, в подписании шведского голеадора заинтересован «Манчестер Юнайтед». Среди клубов АПЛ подписать Дьекереша также хотят лондонские «Челси» и «Арсенал». Сумма отступных за трансфер Виктора составляет 100 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии 25-летний скандинав провел 13 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.