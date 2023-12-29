Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган разнёс «Арсенал» после поражения «Вест Хэму»

29 Декабря 2023 • 11:52 Комментировать

В рамках 19-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» встречался с «Вест Хэмом». Подопечные Микеля Артеты потерпели домашнее поражение со счетом 0:2. Об этом матче поделился мнением журналист Пирс Морган.

«Арсенал», что это было? Ужасный результат. Паршивая игра. Так чемпионство не выиграть. В тысячный раз повторяю: команде очень нужен нападающий», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.

После 19 туров подопечные Микеля Артеты с 40 баллами занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Лондонский клуб отстает от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Топ-3 замыкает бирмингемская «Астон Вилла» (39).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пирс Морган
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​«Реал» запрещает фанатам печатать фамилии Мбаппе и Холанна на футболках 10
6 игроков на грани ухода из «Реала» 6
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
Мостовой: Слуцкого все забудут, а меня будут помнить всю жизнь 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
13:43 · Англия. Премьер-лига
Хау — о трансферных планах «Ньюкасла»: Мы зависим от финансового fair play
13:22 · Англия. Премьер-лига
Беллингем - самый подорожавший футболист в мире
12:51 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший трансфер «Ливерпуля» при Клоппе
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нападающего за 100 миллионов евро 1
11:52 · Англия. Премьер-лига
Морган разнёс «Арсенал» после поражения «Вест Хэму»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Каррагер отреагировал на провал «Арсенала»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Холанн, Мбаппе и другие: названы самые дорогие нападающие мира
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет купить бразильца - цена игрока более 120 миллионов евро
10:59 · Англия. Премьер-лига
Артета подвёл итоги первого круга АПЛ
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» одержал всего одну победу в пяти матчах 1
10:42 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о спорном голе «Вест Хэма»
10:32 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший тренер мира в 2023 году
10:19 · Англия. Премьер-лига
Артета: «В раздевалке «Арсенала» тяжёлая ситуация»
09:50 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе мог перейти в «Арсенал»
09:38 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Арсенала» не хотят видеть Зинченко в команде
Все новости
Рекомендуем