Морган разнёс «Арсенал» после поражения «Вест Хэму»

В рамках 19-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» встречался с «Вест Хэмом». Подопечные Микеля Артеты потерпели домашнее поражение со счетом 0:2. Об этом матче поделился мнением журналист Пирс Морган.

«Арсенал», что это было? Ужасный результат. Паршивая игра. Так чемпионство не выиграть. В тысячный раз повторяю: команде очень нужен нападающий», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.

После 19 туров подопечные Микеля Артеты с 40 баллами занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Лондонский клуб отстает от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Топ-3 замыкает бирмингемская «Астон Вилла» (39).