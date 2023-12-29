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Каррагер отреагировал на провал «Арсенала»

29 Декабря 2023 • 11:43 Комментировать

Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер отреагировал на неудачу лондонского «Арсенала» в матче 19-го тура Премьер-лиги против «Вест Хэма». Встреча завершилась поражением «канониров» со счетом 0:2.

«Уровень чемпионата становится выше, когда команды отбирают очки друг у друга. Думаю, это отличный сезон. Пусть потери очков лидерами продолжаются», - гласит сообщение Каррагера в социальных сетях.

После 19 проведенных матчей лидером Премьер-лиги является «Ливерпуль», на счету которого 42 балла. На второй позиции располагается «Арсенал» (40), а топ-3 замыкает «Астон Вилла» (39).

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джейми Каррагер
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