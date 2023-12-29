Холанн, Мбаппе и другие: названы самые дорогие нападающие мира

Эксперты Transfermarkt опубликовали рейтинг самых дорогих нападающих в мировом футболе. На вершине топа оказались двое – Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»). Оба форварда оценены в 180 миллионов евро.

Далее в списке расположился нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Стоимость бразильца составляет 150 миллионов евро. Четвертым стал Букайо Сака из «Арсенала» (120).

В десятку самых дорогих форвардов также попали Виктор Осимхен, Лаутаро Мартинес, Гарри Кейн, Родриго и Хулиан Альварес.

В этот рейтинг был включен грузин Хвича Кварацхелия, играющий на позиции вингера в «Наполи». Грузин занял 13-е место. Его ценник – 80 миллионов.