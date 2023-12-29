«Барселона» хочет купить бразильца - цена игрока более 120 миллионов евро

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку выбрал приоритетную трансферную цель «сине-гранатовых». Как информирует Sport.es, ряды команды может пополнить полузащитник сборной Бразилии и бирмингемской «Астон Виллы» Дуглас Луис.

Деку нравится стиль игры Дугласа. Функционер рассматривает его в качестве замены Серхио Бускетсу, ушедшему в «Интер Майами». Каталонцы готовы предложить Луису долгосрочный трудовой договор.

Главным препятствием может стать сумма отступных за хавбека. Боссы клуба АПЛ хотят выручить с продажи Луиса порядка 126 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец провел 27 матчей, забил шесть мячей и отдал пять ассистов.