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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета подвёл итоги первого круга АПЛ

29 Декабря 2023 • 10:59 Комментировать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги первого круга Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его команда была довольно-таки стабильной, но всё-таки могли набрать больше очков, к тому же было достойное выступление на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я очень доволен тем, что они делают. Мы можем совершенствоваться, мы хотим развиваться, и это станет целью на следующие матчи», - приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 19 туров Английской премьер-лиги подопечные Микеля Артеты занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Ливерпулю» всего два балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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