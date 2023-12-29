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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» одержал всего одну победу в пяти матчах

29 Декабря 2023 • 10:56 Комментировать (1)

Лондонский «Арсенал» проводит провальный отрезок сезона. В последних пяти поединках во всех турнирах подопечные Микеля Артеты одержали всего одну победу.

В последнем матче «канонирам» противостоял «Вест Хэм». «Арсенал» потерпел неожиданное поражение со счетом 0:2 и упустил возможность подняться на первое место в турнирной таблице.

После 19 туров в активе «канониров» 40 баллов. Команда Артеты отстает от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Следующий поединок в рамках Английской премьер-лиги «Арсенал» проведет против лондонского «Фулхэма». Встреча состоится в воскресенье, 31 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
29 Декабря 2023 в 11:41
Опять же. Арсенал не может без провалов. Провалы - это составная часть клуба. Будет хорошо, если это произойдет теперь, а не весной к концу сезона.
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