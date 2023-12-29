«Арсенал» одержал всего одну победу в пяти матчах

Лондонский «Арсенал» проводит провальный отрезок сезона. В последних пяти поединках во всех турнирах подопечные Микеля Артеты одержали всего одну победу.

В последнем матче «канонирам» противостоял «Вест Хэм». «Арсенал» потерпел неожиданное поражение со счетом 0:2 и упустил возможность подняться на первое место в турнирной таблице.

После 19 туров в активе «канониров» 40 баллов. Команда Артеты отстает от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Следующий поединок в рамках Английской премьер-лиги «Арсенал» проведет против лондонского «Фулхэма». Встреча состоится в воскресенье, 31 декабря.