Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о спорном голе «Вест Хэма» во вчерашнем лондонском дерби. В том моменте могло показаться, что мяч вышел в аут. После просмотра ВАР главный рефери матча Майкл Оливер засчитал мяч.

«Имеем то, что есть. Технология, которая имеется сейчас, недостаточно понятна, если мяч окажется за пределами поля», - цитирует тренера BBC Sport.

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.

После 19 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 40 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.