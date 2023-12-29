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Назван лучший тренер мира в 2023 году

29 Декабря 2023 • 10:32 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В уходящем году испанский специалист привел свою команду к пяти титулам. «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, Премьер-лиги, Кубка Англии, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Гвардиола занимает пост главного тренера «горожан» с 2016 года. В общей сложности он выиграл с клубом 16 трофеев.

После 18 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Гвардиолу могут увести из «Манчестер Сити»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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