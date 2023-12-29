Артета: «В раздевалке «Арсенала» тяжёлая ситуация»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением касательно ситуации в команде после поражения от «Вест Хэма» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. «Канониры» уступили со счетом 0:2 на своем поле.

«Мои подопечные приложили максимум усилий, мы доминировали на протяжении всего матча. Сейчас в раздевалке тяжелая ситуация, однако у нас через 72 часа новый поединок. Это футбол, нам нужно прогрессировать», - передает слова испанского специалиста BBC.

«Арсенал» с 40 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре подопечные Артеты сыграют против «Фулхэма».