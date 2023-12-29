Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «В раздевалке «Арсенала» тяжёлая ситуация»

29 Декабря 2023 • 10:19 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением касательно ситуации в команде после поражения от «Вест Хэма» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. «Канониры» уступили со счетом 0:2 на своем поле.

«Мои подопечные приложили максимум усилий, мы доминировали на протяжении всего матча. Сейчас в раздевалке тяжелая ситуация, однако у нас через 72 часа новый поединок. Это футбол, нам нужно прогрессировать», - передает слова испанского специалиста BBC.

«Арсенал» с 40 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре подопечные Артеты сыграют против «Фулхэма».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
​«Реал» запрещает фанатам печатать фамилии Мбаппе и Холанна на футболках 10
6 игроков на грани ухода из «Реала» 6
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
Гвардиолу могут увести из «Манчестер Сити» 5
Мостовой: Слуцкого все забудут, а меня будут помнить всю жизнь 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
11:20 · Англия. Премьер-лига
Холанн, Мбаппе и другие: названы самые дорогие нападающие мира
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет купить бразильца - цена игрока более 120 миллионов евро
10:59 · Англия. Премьер-лига
Артета подвёл итоги первого круга АПЛ
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» одержал всего одну победу в пяти матчах 1
10:42 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о спорном голе «Вест Хэма»
10:32 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший тренер мира в 2023 году
10:19 · Англия. Премьер-лига
Артета: «В раздевалке «Арсенала» тяжёлая ситуация»
09:50 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе мог перейти в «Арсенал»
09:38 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Арсенала» не хотят видеть Зинченко в команде
09:15 · Англия. Премьер-лига
Блиц: «Возможно, «Арсеналу» пришло время отказаться от Зинченко»
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Рома» хочет усилиться игроком из АПЛ
05:15 · Англия. Премьер-лига
​Боуэн: «Первый гол был очень важным»
05:08 · Англия. Премьер-лига
​Маккойст: «Абсолютно первоклассное выступление «Вест Хэма»
05:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» установил антирекорд АПЛ 2
03:51 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Нам надо прибавить в чужой штрафной»
Все новости
Рекомендуем