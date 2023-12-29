Мбаппе мог перейти в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» пытался подписать нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом в разговоре с журналистами рассказал экс-скаут «канониров» Жиль Гриманди.

Как сообщает Ladbrokes Fanzone, ссылаясь на слова собеседника, «канониры» предпринимали попытку подписать 24-летнего форварда в 2016 году, когда тот выступал за «Монако». Однако лондонцы проиграли конкуренцию «ПСЖ», за который Мбаппе выступает по сей день.

Контракт Килиана с парижским грандом истекает летом следующего года. Ценник нападающего – 180 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе забил 18 голов в 16 встречах.