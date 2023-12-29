Фанаты «Арсенала» не хотят видеть Зинченко в команде

Болельщики «Арсенала» обрушились с критикой на защитника команды Александра Зинченко после поединка 19-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма». «Канониры» неожиданно потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.

Фанаты «Арсенала» крайне недовольны игрой украинского легионера и хотят, чтобы он покинул команду.

«Уберите Зинченко из «Арсенала», - написал пользователь под ником @sakascatIey.

«Будь Тимбер в порядке, Зинченко провел бы ноль матчей в старте», - уверен @samuelJayC.

«Он больше не может делать то единственное, в чем был хорош», - написал @Lhastim3.

В этом сезоне Александр сыграл 18 матчей в АПЛ, забил гол и отдал ассист.