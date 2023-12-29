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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Рома» хочет усилиться игроком из АПЛ

29 Декабря 2023 • 08:30 Комментировать

Защитник лондонского «Вест Хэма» Тило Керер может продолжить карьеру в итальянском чемпионате, об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

Как стало известно источнику, заинтересованность в трансфере 27-летнего немецкого футболиста проявляет столичная «Рома». Руководство римского клуба хочет подписать этого игрока в январское трансферное окно.

Тило защищает цвета «молотобойцев» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Керер провел 12 поединков в составе «Вест Хэма», не отметившись результативными действиями. Трансферная стоимость защитника оценивается в девять миллионов евро.

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