«Рома» хочет усилиться игроком из АПЛ

Защитник лондонского «Вест Хэма» Тило Керер может продолжить карьеру в итальянском чемпионате, об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

Как стало известно источнику, заинтересованность в трансфере 27-летнего немецкого футболиста проявляет столичная «Рома». Руководство римского клуба хочет подписать этого игрока в январское трансферное окно.

Тило защищает цвета «молотобойцев» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Керер провел 12 поединков в составе «Вест Хэма», не отметившись результативными действиями. Трансферная стоимость защитника оценивается в девять миллионов евро.