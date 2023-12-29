​Боуэн: «Первый гол был очень важным»

В девятнадцатом туре английского чемпионата сюрприз преподнес лондонский «Вест Хэм» - команда Дэвида Мойеса забила два безответных мяча «Арсеналу». Первый из них организовал Джарролд Боуэн, выцарапав мяч у линии и сделав передачу на Энди Соучека. После игры Боуэн отметил важность первого гола для своей команды:

- Я не знаю точно, пересек ли мяч линию или нет. В воздухе всегда трудно это определить. Первый гол был очень важен для нас. Он стал залогом победы, - цитирует слова Джаррода Буэна BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата лондонский «Вест Хэм» сыграет с «Брайтоном».