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​Маккойст: «Абсолютно первоклассное выступление «Вест Хэма»

29 Декабря 2023 • 05:08 Комментировать

В девятнадцатом туре английского чемпионата сюрприз преподнес лондонский «Вест Хэм» - команда Дэвида Мойеса забила два безответных мяча «Арсеналу».

Игрой «Вест Хэма» впечатлен бывший шотландский футболист Алли Маккойст, забивавший в ворота сборной СНГ в печально памятном матче чемпионата Европы в 1992 году, фактически последнем матче для сборной СССР, пусть и под чуть другим названием. Он похвалил «Вест Хэм» за выступление:

- Первоклассное, Абсолютно первоклассное выступление. «Арсеналу» не хватало срочности в игре, они не поспевали, и публика тоже не заводилась, - цитирует слова Маккойста BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Алли Маккойст
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