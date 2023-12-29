«Арсенал» установил антирекорд АПЛ

Лондонский «Арсенал» проиграл в матче девятнадцатого тура английского чемпионата, команда Микеля Артеты пропустила два безответных мяча от «Вест Хэма». Сама она при этом забить не сумела, чем установила антирекорд английской Премьер-лиги.

Дело в том, что за всю игру игроки «Арсенала» прикоснулись к мячу в штрафной площади соперника не менее 77 раз, и это стало абсолютным антирекордом лиги за все время сбора подробной статистики для команд, не сумевших при этом забить хотя бы один гол в матче.

В следующем туре английского чемпионата «Арсенал» сыграет с «Фулхэмом», это будет 31 декабря.