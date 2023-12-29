Эдегор: «Нам надо прибавить в чужой штрафной»

Лондонский «Арсенал» потерпел неожиданное поражение в матче девятнадцатого тура АПЛ, проиграв лондонскому «Вест Хэму» в принципиальном дерби. Капитан «Арсенала», норвежский футболист Мартин Эдегор, прокомментировал итоги матча, он считает, что его команде необходимо прибавить в завершении атак.

- Один из тех вечеров, когда много создаешь, но не получается забить. Мы должны сделать выводы, выучить уроки и стать эффективнее перед воротами соперника. Речь не о конкретных игроках, а обо всей команде. Это задача для всей команды, - цитирует слова Мартина Эдегора BBC Sport.