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Эдегор: «Нам надо прибавить в чужой штрафной»

29 Декабря 2023 • 03:51 Комментировать

Лондонский «Арсенал» потерпел неожиданное поражение в матче девятнадцатого тура АПЛ, проиграв лондонскому «Вест Хэму» в принципиальном дерби. Капитан «Арсенала», норвежский футболист Мартин Эдегор, прокомментировал итоги матча, он считает, что его команде необходимо прибавить в завершении атак.

- Один из тех вечеров, когда много создаешь, но не получается забить. Мы должны сделать выводы, выучить уроки и стать эффективнее перед воротами соперника. Речь не о конкретных игроках, а обо всей команде. Это задача для всей команды, - цитирует слова Мартина Эдегора BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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