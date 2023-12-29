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​Ширер: «Мойес - оптимальный тренер для «Вест Хэма»

29 Декабря 2023 • 03:35 Комментировать

Бывшая звезда английского футбола, автор самого большого количества голов в АПЛ (кстати, уход Кейна в «Баварию» обезопасил его рекорд - и, скорее всего, побить его суждено будет уже не Гарри) Алан Ширер похвалил «Вест Хэм» и Дэвида Мойеса за победу над лондонским «Арсеналом». Он уверен, что шотландский специалист является оптимальным тренером для «молотобойцев».

- Мойес - тренер, которому всегда есть что доказывать. Он - оптимальный наставник для «Вест Хэма». Он проделал отличную работу и продолжает проделывать ее, - цитирует слова Ширера BBC Sport.

Алан Ширер завершил карьеру в 2006 году.


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Вест Хэм Дэвид Мойес Алан Ширер ещё теги
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