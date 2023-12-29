​Мойес: «Безупречная оборона»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Вест Хэм» обыграл в выездном матче «Арсенал», подарив настоящий праздник своему наставнику Дэвиду Мойесу - ранее тот никогда не побеждал «канониров» на их территории. Мойес прокомментировал итоги матча.

- Футбол играется в разной манере и сегодня мы продемонстрировали то, о чем, скорее всего, говорят не очень часто. Безупречная защита. Мы хорошо поработали. У них был мяч, но мы хорошо поработали. Сейчас мы переживает невероятные времена в «Вест Хэме», после чемпионата мира дела идут по нарастающей, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.