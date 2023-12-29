​Уорд-Праус: «Приятно поучаствовать в исторической победе»

Девятнадцатый тур английского чемпионата стал удачным для «Вест Хэма», команда Дэвида Мойеса переиграла лондонский «Арсенал», забив тому два безответных мяча. Новобранец «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Праус, перешедший в клуб минувшим летом, гордится тем, что принял участие в том, что он назвал «исторической победой»:

- Горжусь тем, что поучаствовал в исторической победе, это замечательно. Когда я пришел в клуб, то поразился тому, как напряженно работают ребята, и наша напряженная работа дала свои плоды сегодня, - цитирует слова Уорда-Прауса BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Брайтоном».